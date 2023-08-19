Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) milletvekili olan Ali Yüksel'in çok eşliliği savunarak "kadın hürriyeti"nin erkeklerin oyunu olduğunu ileri sürdüğü açıklamaları tartışma yarattı. Ali Yüksel, üç kadınla evli olduğu iddialarının gündeme gelmesiyle beraber özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yüksel'in üç eşli olması ve "kadın hürriyeti" konusundaki görüşleri kamuoyunun dikkatini çekti. Yüksel, üç eşli olduğu iddiaları konusunda açıklama yapmaktan kaçınırken, "Hayatımın bir döneminde üç tane eşim oldu" ifadesini kullandı. İlk eşinin vefat ettiğini belirten Yüksel, ardından iki eşi olduğunu ve üç eşten toplamda sekiz çocuğu olduğunu söyledi.

Yüksel, kadınların tek evliliğe mecbur edilmesinin bir "oyun" olduğunu savundu ve "kadın hürriyeti" kavramının temelinde erkeklerin oyunu olduğunu ileri sürdü. Aynı zamanda evliliğin cinsel ihtiyaçların ötesinde çocukların meşru yollarla çoğalmasını sağlama amacını taşıdığını ifade etti. Yüksel, evlenmeyen erkek ve kadının cinsel ihtiyaçlarını nasıl gidereceğini sorgulayarak, "piyasayı piçlerle mi dolduralım?" dedi.

Bir gazeteci, "Tek eşlilik erkeklerin kadınlara bir oyunu mu?" sorusunu sorduğunda, Yüksel bu görüşü kabul etti ve "Tek eşlilik ve kadın özgürlüğü erkeklerin bir oyunudur" yanıtını verdi. Yüksel, bu görüşe karşı çıkarak evlenme konusunda İslami öğretileri temel aldığını ve evlenmenin sadece cinsel ihtiyaçları değil, aynı zamanda meşru yollarla çoğalmanın temelini sağladığını belirtti.