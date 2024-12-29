Bugün hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, bir haftadır aralıklarla süren kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü. Karın tadını çıkarmak isteyen macera severler, ATV ve UTV araçlarıyla Başiskele ilçesinin yüksek bölgelerine yöneldi. Yaylalarda araçlarıyla gezintiye çıkan grup, karla kaplı doğanın ve muazzam manzaranın keyfini sürdü.

İş arkadaşlarıyla birlikte kar macerasına katılan Mehmet Ali Kaşka, kar yağışının kendilerine huzur ve enerji verdiğini söyledi. Kaşka, "Kar, mutluluk demektir. Beyazlık, insanın ruhunda gerçekten tarif edilemez güzellikler oluşturuyor. Bu yüzden de kar yağdığı zaman iş arkadaşlarımızla beraber plan yapıp kendimizi doğaya atıyoruz. Bu yüzden de kar yağdığı zaman iş arkadaşlarımızla beraber plan yapıp, kendimizi doğaya atıyoruz. Doğanın verdiği huzurla beraber aldığımız enerjiyle işlerimizi daha iyi yapıyoruz. Bugün de karlı bir gün. Dün de yükseklere kar yağdı. Bizde ATV ve UTV araçlarımızla birlikte kendimizi doğanın güzelliklerine bıraktık" dedi.