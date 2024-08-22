Vücut için gerekli bir element olan kolesterolün belirli seviyelerde kalmasının önemini vurgulayan İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Özcan Sönmez, beslenme ve yaşam tarzında yapılacak düzenlemelerle kolesterol seviyesinin ideal değerlerde tutulmasının mümkün olduğunu söyledi. Sönmez, “Kolesterol değerleri belirli seviyeler üstüne çıktığında ölüm sebeplerinin başında gelen kardiyovasküler hastalıklar için ana risk faktörlerindendir” uyarısında bulundu.

Dr. Öğretim Üyesi Özcan Sönmez, yüksek kolesterolün zararlarına değinerek kolesterolün ideal seviyelerde tutulmasına ilişkin önerilerde bulundu.

Kolesterolün vücudumuz için çok önemli bir lipit olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Özcan Sönmez, “Kolesterol hücrelerin dokusunda yapı taşı olarak, safra asitlerinin üretiminde, steroid türevi hormonlarının üretiminde kullanılır” dedi.

Kolesterol yüksekliğine dikkat

Kolesterol yüksekliğinin önemli sağlık sorunlarına neden olabileceğini kaydeden Sönmez, “Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ölümlerin başlıca nedeni aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklardır. Kolesterol yüksekliği yani dislipidemi dediğimiz bozukluk aterosklerotik kardiyovasküler hastalığının en önemli risk faktörüdür ve bu önlenebilen bir faktördür” diye konuştu.

Kalp damar hastalıkları riski belirlenebiliyor

Kolesterol değerlerinin kalp damar hastalıkları riskinin belirlenmesinde önemli rolü olduğunu ifade eden Sönmez, “Kanda serum lipidlerinin çeşitleri vardır ve kalp damar hastalıkları riskini belirlemek için bunları ölçeriz. Serumda ölçülen lipidler Total-K (mg/dL), LDL-K (mg/dL), HDL-K (mg/dL), Triglisert ve Apo-B (mg/dL) olarak sıralanabilir” dedi.

Kolesterol yüksekliğine sebep oluyorlar

Kolesterol yüksekliğine sebep olan etkenlere değinen Dr. Öğretim Üyesi Sönmez, “Sigara ve aşırı alkol tüketimi, yanlış beslenme alışkanlıkları, obezite, kronik böbrek yetmezliği, gebelik, tip 2 Diyabet varlığı, hipotiroidi gibi hastalıklar; gebelik gibi fizyolojik durumlar, steroid, oral kontraseptif, idrar sökücü, beta- blokör bazı epilepsi ilaçları gibi ilaçlar kolesterol yüksekliğine sebep olmaktadır” diye konuştu.

Akdeniz tipi beslenme öneriliyor

Yüksek kolesterolle mücadelede ilaç tedavisinin yanı sıra beslenme ve yaşam tarzının önemli belirleyiciler olduğunu belirten Sönmez, “Kolesterol seviyesinin ideal değerlerde olmasında beslenme oldukça belirleyicidir. Günlük diyette karbonhidrat, protein ve lipitten belli oranda alınmalıdır. Diyette protein miktarı total enerjinin yüzde 15-20’sini karşılayacak şekilde yerine konmalıdır. Toplumlara göre beslenme modelleri değişkenlik gösterebilir. Akdeniz tipi beslenme ön plana çıkmaktadır. Beslenme kılavuzlarında meyve, sebze, tam tahıl, baklagiller, yüksek çözünürlüğü olan lifli gıdalarla beslenme, günlük alınan total kalorinin azaltılması ve tuzlanmış, füme edilmiş, tütsülenmiş et, balık, tavuk, salam sucuk sosis gibi işlenmiş gıdalardan kaçınılması lipid metabolizmasında iyileşmeye yardımcı olmaktadır” diye konuştu.

Sigara ve alkolden uzak durulmalı, kilo kontrolü sağlanmalı

Dr. Öğretim Üyesi Özcan Sönmez, lipid metabolizmasının iyileştirilmesinde alkol ve sigaranın bırakılması, fiziki aktivitenin artırılması ve kilo kontrolünün sağlanmasının da önemli olduğunun altını çizdi.

Yüksek kolesterol tedavi edilebilir

Yüksek kolesterolün ilaçla tedavi edildiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Sönmez, “İlaç tedavisinde statin grubu ilaçlar, safra asit sekestranları, PCSK9 inhibitörleri kullanılmaktadır. Tedavide bağırsaktan kolesterol emiliminin yanı sıra plazmafarez gibi ileri tedavi yöntemlerinden yararlanılmaktadır” diye konuştu.

Yanlış bilgilendirmelere dikkat!

Kolesterol konusunda yanlış bilgilendirmelerin zaman zaman gündeme geldiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Özcan Sönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kolesterol vücut için gerekli bir element olmakla beraber belirli seviyeler üstüne çıktığında ölüm sebeplerinin başında gelen kardiyovasküler hastalıklar için ana risk faktörlerindendir. Çok popüler bir konu olduğu için maalesef popülizm yapılarak toplumun zaman zaman yanlış bilgilendirildiği görülmektedir. Doktorların uyarıları mutlaka dikkate alınmalıdır. Kolesterol ilaçlarının doktor bilgisi dışında bırakılması gibi riskli davranışlardan kaçınılmalıdır.”