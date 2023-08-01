İnegöl’de 19 yıldır yağlı boya çalışmaları yapan Yüksel Kılıçoğlu’nun 50 eserden oluşan kişisel resim sergisi, bugün düzenlenen törenle İnegöl Kent Müzesinde açıldı. Sergi 20 Ağustos’a kadar ziyarete açık kalacak.

İnegöl’de açıldığı 10 Ocak 2009 tarihinden bu yana geride kalan 14 yılda 985 bin ziyaretçiyi misafir eden ve aynı zamanda Türkiye’nin İlk İlçe Kent Müzesi olma özelliğine sahip olan İnegöl Kent Müzesi, bugün yeni bir sergi açılışına gerçekleştirdi. Resim yapmayı hayatının vazgeçilmesi yapmış, tuale yansıttığı resimlerle sanatseverleri bambaşka bir dünyaya götürme başarısı gösteren Yüksel Kılıçoğlu’nun resim sergisi, saat 14.00’da düzenlenen törenle İnegöl Kent Müzesinde görücüye çıktı.

KENT MÜZESİNİN 161. SERGİSİ

Düzenlenen sergide kalabalığın bulunduğu davette İnegöl protokolü de vardı. 50 yağlı boya eserin yer aldığı serginin açılış töreninde konuşan Yüksel Kılıçoğlu, İnegöl Belediyesi ve İnegöl Kent Müzesine kendilerine sağladıkları bu imkan için teşekkür etti. Kılıçoğlu, sergi açılışında kendini yalnız bırakmadıkları için katılımcılara da şükranlarını sundu. Açılışa katılan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ise İnegöl Kent Müzesinin hem tarihi günümüze taşıdığını hem de organizasyonlara ev sahipliği yaptığını hatırlatarak; “İnegöl’ün tarihini yaşatan Müzemiz, aynı zamanda başta sergiler olmak üzere farklı organizasyonlara da ev sahipliği yaparak burada buluşmamıza vesile oluyor. Bu özelliği ile müzemizin bizleri birleştirici bir özelliği olduğunu da ifade etmek istiyorum. İnegöl Kent Müzesi, başta sergiler olmak üzere; birçok kültür etkinliğinin merkezi haline gelen özel bir mekan. Müzemizde bugüne kadar birbirinden kıymetli 160 sergimizi ziyaretçilerimizle buluşturmanın gururunu yaşadık. Bugün açılışını yaptığımız Yüksel Kılıçoğlu Kişisel Resim Sergisi de 161. sergimiz olma özelliğini taşıyor” dedi.

Yüksel Kılıçoğlu’nun daha önce de Kent Müzesinde 2019 yılında ilk sergisini açtığını ve İnegöl AVM ve İnegöl dışında da sergiler gerçekleştirdiğini ifade eden Kocaağa, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz sergi; doğa resimleri başta olmak üzere 50 adet yağlı boya ve ahşap yakma eserlerden oluşmaktadır. Sanatseverlerin ilgiyle gezeceğini düşündüğümüz sergimiz, 20 Ağustos Pazar gününe kadar İnegöl Kent Müzemizde ilçe halkımızın izlenime sunulacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile sergi açıldı. Ardından davetliler sergiyi gezerek eserleri inceledi