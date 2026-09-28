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Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed A. (16) yönetimindeki 16 CBU 554 plakalı motosiklet, yola çıkan Fatih Ö.’ye (41) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Fatih Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde yaralının sol bacağında kırık tespit edildi. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş şekliyle ilgili inceleme başlattı.

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