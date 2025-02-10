Doğduğunuz saat zaman dilimine bakılarak ise yükselen burcunuz belirlenir. Yükselen burcunuz fiziksel özellikleriniz, kişilik özellikleriniz olmak üzere birçok konuda bilgi vermektedir. Örneğin, yükselen kova burcu inatçı ve yeniliklere açıklığıyla bilinen bir burçtur. Yükseleni kova burcu olan kişiler son derece akıllı ve bu yönleriyle dikkat çeken kişilerdir.

Yükselen Kova Burcu Özellikleri

Yükselen kova burçları arkadaşlık kurmada, dost edinmede oldukça başarılıdır. Genellikle kurdukları dostluk kalıcı olur. Bir ortama girdiklerinde tüm gözleri üzerine çekmeleri birkaç dakikalarını alır. En sevdikleri şey aktiviteler planlamak ve uygulamaktır. Karşılarındaki insanı nasıl etkileyeceklerini çok iyi bilirler. Bu nedenle sağlam bir tarzları vardır. En çok bilinen özellerinden biri ise çok dürüst olmalarıdır. Olaylar karşısında sakin kalıp hemen bir çözüm üretebilirler. Gelenekçi bir düşünce anlayışları pek yoktur. Daha yenilikçi bir düşünceyle hareket etmeyi tercih ederler.

Yükselen Kova Burcu Erkeği Özellikleri

Yükselen kova erkekleri kendine çok güvenen, entelektüel gelişimine önem veren, sıcakkanlı ve cana yakın insanlardır. En dikkat çekici özellikleri ise nazik ve gururlu duruşlarıdır. Yükselen kovalar özgürlüklerine sıkı sıkıya bağlı, kendisi adına kararlar alınmasını sevmeyen insanlardır.

Bu tutumları dışarıdan kimi zaman egolu gibi görünmelerine neden olsa da çoğu zamanda güçlü bir kişilik olarak algılanır. Stres yönetimleri ve duygu yönetimleri oldukça iyidir. Olaylar karşısında duyguları yerine mantıklarıyla kararlar alıp uygularlar. Kısıtlanmaktan, özgürlüklerine karışılmasından hiç hoşlanmayan bu insanların bağlanma fobileri bulunmaktadır. Bu nedenle uzun bir ilişki yürütmeleri oldukça zordur. Kuşkucu ve değişken yapıları ise genellikle eşlerini çok zorlar.

Yükselen Kova Burcu Kadını Özellikleri

Yükselen kova kadınları ise oldukça pozitif ve girdikleri ortama neşe katan insanlardır. Özgürlüklerine oldukça düşkünlerdir ve inatçı bir yapıya sahiplerdir. Kararlarından geri adım attırmak çok zordur. Geleneklere karşı bir bağlılık hissi beslemez aksine karşı çıkarlar. Bu durum onları birazcık zor duruma sokabilir. İletişim becerileri oldukça gelişmiştir ve çok iyi birer dostlardır. Yükselen kova kadınları bir ortama girdiklerinde tüm dikkatin üzerinde olmasını ve beğenilmeyi isterler.

Yalandan hiç hoşlanmazlar ve oldukça dürüstlerdir. Sır tutmayı çok iyi becerirler. Duygusal bir yapıları olmasa da çok derin hisleri vardır. Karizmatik ve akıllı erkeklerden oldukça etkilenirler. Etkilendikleri erkeklerle duygusal bir konuşma yerine daha gerçekçi bir konuşma yaparlar. Sürekli onaylanmaktan hoşlanmazlar. Yükselen kova kadınını etkilemek için farklı olduğunuzu ona hissettirmeli hatta göstermelisiniz. Çünkü bu kadınların aradığı en önemli ölçüt eşlerinin farklı ve hareketli bir hayatlarının olmasıdır. Genel olarak zeki, kültürlü, çalışkan, ortamlara kolayca uyum sağlayan kadınlardır.

Yükselen Kova Burcu Kadını Fiziksel Özellikleri

Yükselen kova burcu kadınların diğer insanlardan çok farklı bir görüntüsü bulunur. Düşünceleri ve kafa yapısı diğer insanlar tarafından garip görülse de aslında oldukça yetenekli ve dahi denebilecek beyne sahiplerdir. Bu bilgeli ve entelektüel tavrı, onların suratına da yansımıştır.

Yüzlerine baktığınızda ben demiştim diyen gözlere ve bilgisini belli eden gülümsemelerine şahit olabilirsiniz. Ciltleri muazzamdır, yüzü ve vücudu pürüzsüzdür. Bu nedenle kaç yaşında olursa olsun oldukça genç görünürler. Yüzleri, boynu ve sırtları, boylarına bağlı olarak oldukça geniştir.

Yükselen oğlak burcu kadınların burunları estetik olmuş gibi hafif kalkık, dişleri dümdüzdür. Yuvarlak hatlara sahiplerdir, balık etli denebilecek vücut yapıları bulunur. Elleri küçük, az etli ve ince parmaklıdır ancak buna zıt olarak parmak dipleri tombuldur.

Yükselen Burcu Kova Olan Kadınların Stili Nasıldır?

Fiziksel özellikleri sıra dışı olan yükselen kova kadınların giyim tarzları da diğerlerinden farklıdır. Stiliyle bakanı bir daha baktıran yükselen kova kadınları, kıyafetlerinde en yeni ve en tarz seçimleri yapar. Duygularını yüzlerine yansıtmadıklarından seçtiği kıyafetlerde duygularını kullanmayı severler. Dönemin modası olsun olmasın, çizgili, geometrik desenli ve renkli kıyafetler kullanmaktan hoşlanırlar.

Yine farklı tarza sahip olan paltolar onlar için biçilmiş kaftandır. Eğer koyu renkli ceketleri bulunuyorsa bilin ki kendi almamıştır. Yüksek bel, kısa ve oldukça bol olan jean’ler, vücut yapılarını ortaya çıkararak görünümlerini iyileştirir.