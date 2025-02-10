Aslında hayallerini gerçekleştirme arzusuyla doludurlar. Ne yazık ki olumsuz yorumlar onları oldukça etkiler. Hassaslardır. Güçlü durmakta bu yüzden zorluk çekerler. İnsanlar ve onların ne dediğinden derinden etkilenirler. Ama kimseye kıyamazlar. Herkese elinden geldiği kadar yardım eder, dert dinler, omuz verir.

Yükselen Balık Burcu Özellikleri

Hayat yolunda böyle mutlu olduklarını söylerler. Yaratıcılıkları oldukça fazladır. Başarı kapılarından kolayca girerler. Ortamda çok neşeliyken, bir anda sessizleşebilirler. Bu anlar yükselen balık burcunun en sık yaşadığı anlardır. Gözleri hemen sulanır, hatta saatlerce ağlayabilirler. Gelgitleri olan bir burçtur. En mutlu anda bile melankoli bulabilen tek burçtur diyebiliriz. Ancak bu onların saf ve hassas kalbinin dışa vurmuş halidir. Yükselen balıkla duygusal ya da romantik bir ilişki yaşayacaksanız, onu sarıp sarmalamanız gerekir. Size saniyeler içerisinde bağlanabilir, bu onların bir sevgi göstergesidir.

Yükselen Balık Burcu Erkeği Özellikleri

Romantiklikle adını her yerde duyuran yükselen erkeği, büyüleyicidir. Sevgi ve sadakat onlar için en başta gelir. Yaşadıkları aşkın sınırı, dur durağı yoktur. Sevecenliğine inanamayabilirsiniz. Hayatın her anında yanınızda olmak ve elinizden tutmak ister. Endişelerinizi yok etmek için sizden fazla çabalar. Hayalleri oldukça fazladır. Heyecan ve mutlu olmak, onların işidir. Romantik duygular yükselen erkeğini tanımlar.

Onun hayallerini anlamak zor gibi gözükse de istediği dünya herkesin mutlu olduğu renkli bir dünyadır. Sanatta oldukça yaratıcıdır. Aşk, hayatlarında en önemli şey olabilir. Hayatını sadece bir kişinin üzerine kurmak ister, onun istedikleri için etrafında 4 döner! Ancak kalbi kırılırsa, hayata küsebilir. Dağ gibi görüntülerinin altında hassas bir kalp yatar. Heveslerinin kırılmasından hiç hoşlanmazlar. Partnerlik onlara güç verir. Sevilmek onları mutlu eden en önemli şeydir.

Yükselen Balık Burcu Kadını Özellikleri

Şefkatiyle kalbinizi sarar yükselen balık burcu kadını. Kolayca hayır diyemezler. Arkadaş ortamında bu yüzden bazı sorunlar yaşayabilirler. Bu durumlarda uzaklaşmak isterler. Her söz kalplerini etkiler, kötü sözleri bu yüzden onlara söylememek son derece önemlidir. Paylaşmayı ve öğretmeyi çok sever yükselen balık burcu kadını. Sanatta başarıları takdire şayandır.

Aşk hayatında istediği şey sevilmek, çok sevilmektir. Sevildiği zaman bir çocuk gibi kalpleri çarpar. Karşısındaki için elinden ne geliyorsa yapar. Çözüm arar, yol bulur ama asla yarı yolda bırakmaz yükselen balık burcu kadını. Bu yüzden hem arkadaşlık hem de sevgili sıfatlarını çok güzel sürdürürler. Yalan onlara göre değildir. Çünkü en ufak söz bile onların kalbini kıracakken, yalan onları çok üzecektir. Her an sessizleşebilir ve gözleri dolabilir yükselen balık kadının. Şefkat, merhamet, hayırseverlik, hassasiyet onlardan sorulur. Eğer etrafınızda bir yükselen balık burcu kadını varsa, hayatınız boyunca destek eliniz de vardır!

Yükselen Balık Burcu Kadını Fiziksel Özellikleri

İdealist ve optimist bakış açısına sahip yükselen balık kadınları, oldukça saf ama naiftir. Yaratıcılıkları yüksektir, duygusal ve hassaslardır ancak güçlü tarafları da baskındır. Bu güçlerini gösteren vücut yapıları ve kafa uyumlarıyla her ortama uyum sağlar.

Yükselen balık burcu kadınları genelde kısa boylu veya etine dolgundur. Kilo almaya oldukça müsait vücutlarında kol ve bacakları tıknazdır. Omuzları bedenlerine göre dardır. Vücutlarının etliliği ellerine de yansımıştır, elleri tombul ve küçük parmaklıdır.

Büyük, yuvarlak ve etli yüzlerinde burunları ve dolgun dudakları da iri gözükür. Kulakları ne yapışık ne de kepçedir. Upuzun kirpiklere sahip yükselen balık burcu kadınları, hülyalı bakışlara sahiptir. Sevimli bir surata sahip olan bu kadınların cazibesi güçlüdür.

Yükselen Burcu Balık Olan Kadınların Stili Nasıldır?

Yükselen balık burcu kadınları asla rüküş olmaz. Yaratıcılıkları ve romantiklikleri kıyafet seçimlerine de yansır, giyinmeyi çok iyi bilirler. Saten veya dantel desenli bluzlar onların zarifliğini açığa çıkarır. Özellikle dantel işlemeleri sıkça kullanırlar, dekolteyi ve seksi kıyafetleri sevmediği için adeta masal perisine dönmek isterler. Genelde fırfırlı veya bebe yakalı şirin elbiselerden hoşlanırlar. Rahat olmak istediklerinden pileli etekleri ve hırkaları bolca kullanırlar.

Puantiye, yükselen burcu balık olan kadınların kimlik desenidir. Puantiyeli kıyafetlerden vazgeçemezler ve hiçbir zaman yanlış kullanmazlar. Zarafetin ve kibarlığın göstergesi broşları sıkça kullanırlar.