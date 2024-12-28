Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-6, KB-115), Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen iki can salında bulunan üçü çocuk toplam 40 düzensiz göçmeni kurtardı.

Günün ilerleyen saatlerinde, alınan ikinci bir ihbar doğrultusunda Sahil Güvenlik Botu (KB-4510), yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen iki ayrı can salında bulunan 2’si çocuk toplam 22 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde karaya çıkardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili birimlere teslim edildi.