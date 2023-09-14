Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında pazartesi akşamı meydana gelen ve çete hesaplaşmasına dayandığı iddia edilen 6 kişinin öldürüldüğü olay, detaylı bir soruşturma gerektiren ciddi bir suç vakası olarak ortaya çıktı. Saldırıda yer alan 6 kişiden 5'inin sahte Fransız pasaportları taşıdığı tespit edilirken, Atina polisi olay anına dair güvenlik kamerası kaydına henüz ulaşamamış durumda.

Çete hesaplaşmasına dayandığı iddia edilen olaydan 10 dakika önce maktullerden birinin cep telefonlarına SMS yoluyla "Bulunduğunuz yer deşifre oldu o evden hemen çıkın, sizi öldürecekler" yazan esrarengiz bir mesaj atıldığı ortaya çıktı. Bu karmaşık olayın aydınlatılması için esrarengiz mesajın da rolü büyük. Ölen çete üyelerinin cep telefonlarına gönderilen bu mesajın kim ya da kimler tarafından gönderildiği araştırılıyor. Ayrıca, bu mesajın aslında bir tuzak olup olmadığı da değerlendiriliyor.

Yunan polisi, olayı çok yönlü bir şekilde soruşturuyor ve saldırıyla ilişkilendirilen kişileri bulmak için çaba sarf ediyor. Atina Havalimanı'nda gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, sahte pasaportlar taşıyan ve saldırıyla bağlantılı olabileceği düşünülen bir kişi gözaltına alındı. Şu an bu kişinin Yunanistan-Türkiye-Portekiz üçgenindeki bağlantıları üzerinde duruluyor.

Saldırıda ölen 6 kişiden 3'ü, çete lideri Barış Boyun'un suç örgütüne üye olmaktan aranan ve İtalya'da firari olarak yaşayan kişiler olarak tespit edildi. Ölen kişilerin suç geçmişlerinde "yaralama," "cinayet," "silah kanuna muhalefet" ve "hırsızlık" gibi çok sayıda suç kaydı bulunuyor. Bu nedenle, olayın arka planı daha da karmaşık hale geliyor. İncelenen veriler ve detaylar doğrultusunda soruşturma devam ediyor.