Yunanistan’dan Bilecik’in Söğüt ilçesine gelen Türk Birliği Gençlik Kolları ekibi ilçeye hayran kaldı.

Yunanistan’ın İskeçe şehrinde yaşayan İskeçe Türk Birliği Gençlik Kolları sorumlusu Önder Şabanoğlu ve ekip Söğüt’te ata topraklarını ziyaret etti. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, misafirler ile birlikte Ertuğrulgazi Türbesi başta olmak üzere müze ve tarihi yerleri gezerek rehberlik etti.

Ardından misafirler ile yemekte bir araya gelen Başkan Durgut, İskeçe Türk Birliği Gençlik Kolları Sorumlusu Önder Şabanoğlu’na hediye takdim ederek bu anlamlı ziyaret için teşekkür etti ve her zaman kapılarının açık olduğunu belirtti.