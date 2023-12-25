Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Yurt-Time konulu toplantı düzenlendi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yurtta kalan ve Yurt-Time projesinde yer alan öğrencilerle bir araya gelerek toplantı düzenlendi. Toplantıda öncelikle Yurt-Time Projesinden bahseden Yasin Özdemir, "Proje kapsamında gençler; kütüphane, genç ofis, eğitim asistanlığı gibi yirmi altı farklı çalışma alanında görev alabiliyor. Günlük iki, haftalık sekiz saat görev alarak harçlıklarını çıkaran gençler, ayrıca göreve başlamadan önce beş dakikalık spor egzersizleri yaparak sporu yaşam felsefesi hâline getiriyor. Bu proje kapsamında gençlerle bir araya gelerek çalışma faaliyetlerini değerlendirmek istedim" ifadelerini kullandı.