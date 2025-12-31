Yurt dışına çıkış harcına ilişkin uygulama genel tebliğinde değişiklik yapıldı ve düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 710 TL olan yurt dışı çıkış harcı 1.250 TL’ye yükseltilirken, karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ARTTI

Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir kararla özel iletişim vergisi 2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 artırılarak 700 TL oldu.

Ayrıca motorin ve benzinde maktu ÖTV yüzde 6,95 arttı, benzinde 1,16 TL, motorinde 1,08 TL artış oldu.