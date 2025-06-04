Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, hakkında 33 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fırat Ş., yurt dışına kaçmaya hazırlanırken polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir peşinde oldukları Fırat Ş.’nin izini sürdü. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma” suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle firari konumda olan 42 yaşındaki şahsın, Selimzade Mahallesi İncirli Caddesi üzerindeki bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu harekete geçen polis ekipleri, zanlının yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirleyince operasyon için düğmeye bastı. Adrese yapılan ani baskında Fırat Ş., kaçamadan kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fırat Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanma anına ilişkin operasyonun detayları ise güvenlik kaynaklarınca paylaşılmadı. Uzun süredir aranan bir hükümlünün, kaçış planı yaparken yakalanmasıyla birlikte ekiplerin operasyon başarısı bir kez daha dikkat çekti.