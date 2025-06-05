6-7-8-9 Haziran tarihlerini kapsayan bayram süresince, BursaRay, tramvay ve şehir içi otobüs hatlarının tamamı, Bursakart kullanma suretiyle ücretsiz olarak hizmet verecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım iştiraki Burulaş ekipleri ise, bayram yoğunluğuna karşı ek seferleri koordine etmek ve olası aksaklıklara hızlıca müdahale edebilmek amacıyla 7/24 görev başında olacak.

Bursa'da Kurban Bayramı boyunca mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar da unutulmadı. Arife günü olan 5 Haziran’dan itibaren başlayarak bayram süresince, yani 6, 7, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde, saat 10.15 ile 18.30 arasında her saat başı karşılıklı olarak düzenlenecek otobüs seferleriyle Hamitler, Hasköy ve Erdoğan Köy Kent Mezarlıkları’na ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanacak.

Hamitler Kent Mezarlığı’na gidecek yolcular Kent Meydanı otobüs durağından, Hasköy Mezarlığı’na gitmek isteyenler Emek İstasyonu’ndan ve Erdoğan Köy Mezarlığı’na ulaşmak isteyenler ise Kestel İstasyonu’ndan hareket eden otobüslerle ücretsiz olarak seyahat edebilecek.