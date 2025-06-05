Kosovalı öğrenci ve öğretmenler, Bursa’nın tarihî dokusunu ve kültürel mirasını yerinde deneyimleme fırsatı buldu. Ziyaretin finalinde, iki okulun çok sesli korolarının sahnede birlikte yer almasıyla, sanatın birleştirici gücü somut bir şekilde hissedildi. Dinleyicilere duygusal anlar yaşatan bu ortak konser, öğrencilerin farklı coğrafyalardan gelen seslerle kurduğu dostluklara sahne oldu.

Etkinlik çerçevesinde imzalanan "Kardeş Okul Protokolü", bu iş birliğinin tek seferlik bir etkinlikten ibaret olmadığını gösterdi. Protokol ile birlikte uzun vadeli kültürel ve sanatsal projelerin yolu açılmış oldu. Törene Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Şahin ve Şube Müdürü Mehmet Orhan da katılarak buluşmanın önemine destek verdi. Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Remzi Ayaz, bu tür temasların öğrencilerin sanatı evrensel bir dil olarak kullanarak birbirlerini tanımalarına ve anlamalarına büyük katkı sağladığını ifade etti. Kosova ile birlikte planlanan sergi, atölye ve müzik projeleri, öğrencilerin bu etkileşimi kalıcı dostluklara dönüştürecekleri yeni alanlar yaratacak gibi görünüyor. Ziyaret, sanatın coğrafi sınırları aştığını ve ortak bir dil kurduğunu bir kez daha ortaya koydu.