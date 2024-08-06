Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre yurtdışından sipariş edilen ürünlere ek gümrük vergisi getirildi. Karar 21 Ağustos’ta uygulanmaya başlayacak.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

4458 Sayısı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı karara göre yurtdışından sipariş edilen ürünlere ek gümrük vergisi getirildi.



GÜMRÜK VERGİLERİ ARTTI Yayımlanan karara göre yurtdışı hızlı kargo alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya düşürülürken, Avrupa Birliği’nden gelen kargolarda vergi yüzde 18’den yüzde 30’a yükseldi. AB dışındaki ülkelerden gelen ürünlerde ise yüzde 30 oranında olan vergi, yüzde 60’a yükseltildi. Karar 21 Ağustos’ta uygulanmaya başlayacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şu şekilde: “29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 62’nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 Avro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1.500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden; Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20, oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir. Aynı Kararın 126’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ‘150’ ibaresi ‘30’ şeklinde değiştirilmiştir.”