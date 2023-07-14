Zorlu Enerji’nin Hikayesi 1993 Yılında Başladı

Zorlu Enerji, Zorlu Grubunun sahibi olduğu sanayi kuruluşlarının elektrik ve buhar tüketimlerini karşılamak üzere 1993 yılında kurulmuştur. Tam ismi Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketidir. 1997 Yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile otoprodüktör yani elektrik üretim tesisleri anlaşması imzalandı. Ardından Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesinde ve Bursa ilinde enerji santralleri yapımlarına başlandı. Kısa bir süre içinde tamamlanan Lüleburgaz enerji santrali 7 MW gücünde elektrik ve saatte 20 ton buhar verebilen ilk santral olarak devreye girdi.

Yeni Enerji Santralleri

1998 Yılında tamamlanan Bursa enerji santrali ile birlikte Zorlu Grubu sahibi olduğu tüm sanayi şirketlerinin elektrik tüketimin ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilir durumuna geldi. Bursa enerji santrali 26 MW kurulu gücü basit çevrim hali devreye alındı. 9 MW gücündeki buhar türbininin tamamlanması ile toplam güç 35 MW oldu. Bursa ve Lüleburgaz enerji santralleri Zorlu Enerji Santral Yapım Grubu tarafından yapıldı. 1999 Yılında santralin toplam gücü 135 MW olurken üretilen enerjinin %50 oranı Zorlu Grubu dışındaki şirketlere satılmaya başlandı.

Harka Arz

Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnş. Tic. A.Ş. ve Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri 2000 yılında kuruldu. Bu yıl içindeki toplam kapasite 156 MW elektrik ve saatte 150 ton buhar olduğu için satılan enerji %70 oranına yükseldi. Ödenmiş olan sermayenin %20’lik bir kısmı ise İMKB aracılığıyla halka arz işlemi gerçekleştirildi. 2001 Yılında enerji satılan müşteri sayısı 200 adedine ulaştı. ISO 9001/2000 kalite yönetim sistemi belgesi alındı. Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat, İhracat ve Toptan Ticaret Anonim Şirketi 2003 yılında kuruldu. Ardından Ankara doğal gaz santrali 50 MW kapasitesi ile açıldı. 2004 Tarihinde ise OHSAS 18001 İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Sistem Belgesi ve ISO 14001 Çevre Sistem Belgesi alındı.

Başarı Yıllar

2005 Yılında ise Kayseri ve Yalova santralleri üretim faaliyetlerine başladı. Kayseri projesi Trade Finance Magazine tarafından yılın en başaralı projesi olarak seçildi. Aynı yıl içinde Zorlu Enerji Avrupa’da çok hızlı büyüyen yüz şirket arasında yerini aldı. Rusya/Moskova’da ilk özel elektrik santrali projesi alınarak ve temelleri atıldı. Bu yılın en önemli son gelişmesi ise İsrail’de 840 MW kurulu güce sahip olacak olan Dorad Energy Ltd. şirketine yüzde 25 olarak ortak olundu. 2006 İtibariyle Pakistan’da rüzgâr santrali kurmak için Pakistan Alternatif Enerji Geliştirme Kurulu olan (AEDB) ile 20 sene süreli olarak elektrik üretim anlaşmaları imzalandı. Dalaman Çayı üstünde tespit edilen Sandalcık-Sami Soydam (124 Megawatt) ve Narlı (80 Megawatt) hidroelektrik santralleri amacıyla açılan ihale kazanılarak fizibilite çalışmalarına kısa sürede başlanıldı.

Türkiye Dışı Yatırımlar

2007 Tarihinde Rotor Elektrik Üretim A.Ş.’nin rüzgâr santrali lisansı devir alındı ve ardından. Türkiye’nin tek 1 alanda kurulu en büyük güce sahip 135 Megawatt kapasiteli rüzgâr santralini inşa etmek için Osmaniye ilinde çalışmalara kısa sürede başlandı. DSİ Genel Müdürlüğü’nün, Giresun ili Tirebolu ilçesinde kurulması plan edilen 60 MW’lık Tirebolu HES amacıyla açtığı ihaleyi kazandı. Zorlu Grubu, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (Global Compact) imzaladı. Avustralyalı Amity Oil 2008 yılı itibariyle tüm hisseleri Zorlu Enerji tarafından alındı. Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketine ait toplam 9 santral için yapılan ihaleyi, 510 milyon dolar ödeyerek zorlu enerji kazandı.

Ödüller

2009 Yılında Zorlu Enerji nakit sermayesinde artışa gitti ve yeni sermayesi 281.665.350 TL oldu. Bu yıl içinde 23 adet türbinin 57,5 MW gücünde üretim yaptığı Gökçedağ Rüzgâr Santrali açıldı. Lüleburgaz Santrali’nin kapasitesi iste 115,3 MW’a kadar yükseltildi. Aynı yıl içinde Gökçedağ RES, Gold Standard tescili yapıldı ve ardından “Mükemmelik Ödülü” ve “Power For Good” ödüllerini alarak başarılarına başarı ekledi. Amity Oil 2010 yılında Worldwide Limited’e 96,3 milyon dolar bedelle satıldı. 2011 İtibariyle ise Rusya da Tereshkovo Doğal Gaz Santrali üretimine başlandı.

Güçlenme Sürüyor

2013 Yılında ise Kızıldere II Jeotermal ve Pakistan Rüzgar Santralleri açılışları yapıldı. Yenilenebilir enerji kaynakları ise 2013 yıl sonunda kurulu gücü yüzde 45 oranına kadar ulaştı. Alaşehir I santrali (33.73 MW) ile 2015 yılında son fazı ise 2016 yılında devreye girdi. Zorlu Enerji, 2017 yılı içinde Kızıldere III Jeotermal Santrali ile toplamda 165 MW’lık kurulu gücü sahip oldu ve ardından Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı jeotermal santrallerinden birisi oldu. 2018 Yılında BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde üçüncü kez yer aldı.