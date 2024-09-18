Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporuna göre, öğleden sonra Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri hariç yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Eylül Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı

Yapılan son tahminlere göre Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeyi (Sivas hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kütahya, Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmazken, mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.