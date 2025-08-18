Kulüp tesislerimizde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlularımız Rıdvan Ünlütekin, şunları söyledi:

“Kulübümüzün altyapısından yetişen, geçtiğimiz sezonda A takımımıza yükselerek takımımızın formasını giyen 16 yaşındaki kaleci Yusuf Alper Demirtaş ile 4 yıllık profesyonel imza atıyoruz. Kendisi genç yaşına rağmen geçtiğimiz sezon kritik kurtarışıyla takımımıza önemli katkılar sağlamıştı. İnşallah yine kendisine görev düştüğü zaman takımımıza katkı sağlamaya devam edecek. Hem kulübümüze hem de Türk futboluna inşallah uzun yıllar hizmet eder.”



Kaleci Yusuf Alper Demirtaş ise “Bugün hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyim. İnşallah takımıma uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. Bugünlere gelmemde emeği olan altyapı hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu genç yaşımda bana profesyonel imza attıran başta kulüp başkanımız olmak üzere yönetim kurulumuza ve İsmail Güldüren hocamıza teşekkür ederim.”dedi.