7-13 Mart tarihleri arasında Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenmekte olan Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden olimpiyat madalyalı milli sporcular Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, altın madalya elde etti. Organizasyonda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Şevval İlayda, bugün de ikili olarak zirvede yer aldı.

Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi finalde Çek Viktorie Sindlerova-Pavel Schejbal çiftini 16-14 yenerek altın madalya aldı.