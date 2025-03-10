Olay, saat 17.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1837. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 ay önce boşanan ve birlikte 3 katlı binanın 1. katında yaşamaya devam eden Tuncer Batmaz ve Gülnur Akalın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında eline aldığı bıçakla Akalın'ı sırtından bıçaklayan Tuncer Batmaz, ardından aynı bıçakla intihar etti. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri içeri girdiklerinde iki kişinin yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Sağlık ekipleri, Akalın ve Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki incelemesinin ardından Gülnur Akalın ve Tuncer Batmaz'ın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çiftin iki çocuğu olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, olaydan önce Tuncer Batmaz'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti. Batmaz'ın paylaşımında, "Beni eşimden ayırıp, bizim ölme sebebimiz oldu. Allah belanı versin inşallah. Nelere sebep oldun, çocuklarımın vebali senindir.