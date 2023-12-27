Yusufçuklar (bir diğer deyimle helikopter böceği), yaklaşık 300 milyon yıldır dünyadalar ve gezegenimizde yaşayan ilk böcek cinslerinden biridir. Uçma, avlanma ve mükemmel görüş becerisi gibi eşsiz özellikleriyle dikkat çeken bu canlıyı dilerseniz bizim gözümüzden tanıyın. Yazımızı okuduktan sonra yusufçuklara bakış açınızın değişeceğini garanti edebiliriz, işte yusufçuklarla ilgili bilinmeyenler;

Yusufçuklar Genellikle Havada Avlanırlar

Eğer dünyaya bir sivrisinek olarak gelmiş olsaydınız size söyleyeceğimiz ilk şey, yusufçuklardan uzak durmanız olacaktı. Yusufçuklar, sivrisineklerin korkulu rüyasıdır ve onları rahatlıkla havada yakalarlar. Bu konuda o kadar gelişmiştir ki avının hızını ve yörüngesini rahatlıkla algılar ve rahatlıkla yakalar. Avlanmada başarı olanları yüzde 95’in üzerindedir.

Helikopter Böceklerinin İnanılmaz Bir Çene Yapısı Vardır

Avlanma stratejilerinden henüz bahsettik, peki ya avdan sonrası? Sonuçta yakaladığını yemek de oldukça önemli. Yusufçuklar avlarını parçalama ve yeme konusunda da oldukça gelişmiş yeteneklere sahiptir. Ayaklarıyla yakaladıkları avın kanatlarını, keskin çeneleri yardımıyla koparırlar ve devamında öldürüp yerler.

İyi haber şu ki, yusufçuklar insanları ısırmıyor. Güçlü çeneleri cildimize etki edecek kadar zararlı değil.

Uçma Yetenekleri

Eşsiz bir uçuş becerisine sahip olan yusufçuklar, bu alanda en iyi türlerden biridir. Göğüs kafeslerinde, her bir kanadı bağımsız olarak çalıştırabilen kaslara sahiptir. Aynı zamanda iki çift kanat setine sahip olan yusufçuklar, eşsiz bir manevra kabiliyetine sahiptir.

Yana ve geriye doğru uçma yeteneklerinin dışında, havada bir noktada asılı kalabilme becerisine de sahip. Bu ilginç yetenek, avlarını pusuya düşürmesini kolaylaştırır ve başarı oranını artıran etmenlerdendir.

Hızlı manevralarından ve havada asılı kalma gibi özelliklerinden bahsettik, pek ya hızları? Saatte 29 km’lik bir hıza ulaşabilen yusufçuklar, bu konuda da oldukça iyi diyebiliriz.

Tam Anlamıyla Eşsiz Bir Görüş Becerisi

Bir yusufçuğun baş kısmına bakacak olursanız ilginç bir şey fark edeceksiniz (daha doğrusu 30.000 şey). Gözlerinde bulunan 30.000 farklı yüzey, 360 derecelik mükemmel bir görüş sunar.

Bu olağanüstü görüş becerisi sayesinde avlarını çok rahatlıkla takip edebilir ve kolay kolay gözden kaçırmazlar. Aynı zamanda sürü halinde gezdikleri sırada birbirlerine çarpmamalarının sebebi de görüş becerileridir.

Helikopter Böcekleri Su Altında Uzun Süre Kalabiliyorlar

Yusufçuklar yumurtalarını suya bırakırlar ve larvalar yumurtadan çıktıklarında, 2 yıla yakın bir süre su altında yaşarlar. Bazı yusufçuk türlerinde bu süre 6 yıla kadar çıkabilir.

Larva evresindeyken birçok kurbağa ve böcek larvasının dışında, kendi türlerinin larvalarını da yerler. Evet, biraz acımasızlar.

Dünya’nın Birçok Yerinde Yusufçuk Barınakları Var

Yusufçuklar maalesef insanların yarattığı kirlilik ve habitat değişiminden olumsuz etkilenen türlerden. Neyse ki günümüzde dünyanın dört bir yanında yusufçuklar için barınaklar mevcut.

Birleşik Krallık, 2009 yılında ülkenin ilk yusufçuk sığınağını “Dragonfly Center” adıyla açtı. Bunun dışında New Mexico (ABD), Japonya ve birçok farklı yerde ve ülkede benzer yusufçuk barınakları mevcut.

Yusufçukların İnsanlara Bazı Faydaları Var

İlk maddemizde yusufçukların havada avlanma becerilerini ve daha çok sivrisineklerle beslendiğini söylemiştik. Hadi itiraf edin, sivrisinekleri yediklerini söylediğimizde “Acaba evde yusufçuk mu beslesem?” diye içinizden geçirdiniz. Bunu yapabilir misiniz, henüz bilmiyoruz, ancak bir yusufçuğun günde 50 ila 150 arası sivrisinek yediğini biliyoruz.

Sivrisinekleri bu kadar çok avlamaları, onların çok fazla artıp başımıza daha çok bela olmasını engellediği için başlı başına insanlar için bir faydadır. Ayrıca uçuş ve görüş becerileriyle günümüzde birçok insansız hava aracının üretimine ilham oluyorlar.

“Biz insanların bu iyiliklere karşılık olarak yapabileceği bir şeyler var mı?” diye soracak olursanız, en azından yusufçukların yaşam alanlarına (genelde ormanlar) zarar vermeyerek en büyük iyiliği yapmış olacaksınız.