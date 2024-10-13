Tarım ve Orman Bakanlığının taklit veya tağşiş yapılan gıda ve firmalarla ilgili kamuoyuna bildirmesiyle birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri gıda denetimlerini sıklaştırdı. Uygun hizmet vermeyen işletmelere ceza yağdırdı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Merkezefendi Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi Zabıtası ekipleriyle birlikte halk sağlığı ve güvenliği amacıyla rutin gıda denetimlerine devam ediyor. Son dönemde Tarım ve Orman Bakanlığının taklit veya tağşiş yapılan gıda ve firmalarla ilgili kamuoyuna bildirmesiyle birlikte halk sağlığı ve güvenliği amacıyla Büyükşehir Zabıta denetimlerini artırdı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri özellikle denetimlerde restoran, lokanta, pastane ve marketlerde gıda ürünlerine yoğunlaştı. Vatandaşlardan gelen ihbarları da göz önüne alan ekipler restoran, lokanta, pastane ve marketlerde gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini tek tek kontrol ederek faturaları ile karşılaştırıyor. Denetimlerde uygun olmayan işletmelere gerekli uyarılar yapılarak cezai işlem uygulanıyor.