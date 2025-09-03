İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığı, güveni ve refahı için her alanda yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Özellikle okul döneminde fahiş fiyat ve fırsatçılığın önüne geçmek, haksız kazanç sağlamak isteyenlere karşı gerekli adımları atmak ve vatandaşın haklarını korumak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor. Zabıta ekipleri, farklı sektörlerde düzenli aralıklarla sürdürdükleri kontrolleri bu kez okul sezonu dolayısıyla kırtasiye ve okul malzemeleri satan işletmelere yöneltti.

YAŞAMIN HER ALANINDA HALKIN HUZURU İÇİN DENETİMLER YAPILIYOR

Zabıta Müdürlüğünden denetimlere ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2025-2026 yılı eğitim-öğretim dönemi öncesi ilçemizde faaliyet göstermekte olan kırtasiyeler ve eğitimi destekleyici ürün satışı yapan diğer işyerlerine yönelik denetim faaliyetlerine başlanılmıştır. Denetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, güncel fiyat etiketleri, kasa-reyon fiyat karşılaştırılması ve işyeri tertip ve düzeni konularında gerekli kontroller yapılmıştır. Müdürlüğümüzce yaşamın her alanında halkımızın huzurlu ve güvenli şekilde alışveriş yapması için denetimlerimizi sürekli yapmaktayız. Yeni eğitim-öğretim dönemi tüm öğrenci ve velilerimize hayırlı olsun.”