Hakemler: Aykut Sergin, Ahmet Emre Demirci, Harun Dayan
İnegölspor: Emre Şeker, Muratcan Tutal, İbrahim Sürgülü, Mustafa Mete Tetik, Yasin Ozan, Özcan Aydın, Bilal Gündoğdu, Efekan Karayazı, Taha Recep Cebeci, Ruhan Arda Aksoy, Abdullah Başdere
Ezinespor: Tayfun Şahin, Bünyamin Kasal, İsmail Dişarı, Batuhan Irmak, Cemil Özkan, Onur Kara, Ahmet Hasan Hüseyinoğlu, Sinan Ayhan, Samet Çebni, Erol Mert Güler, Mehmet Berkay Çakıcı
Goller: Ruhan Arda Aksoy, Özcan Aydın(İnegölspor)
Maçtan önemli dakikalar
45'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Ruhan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
55'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla Özcan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 2-0