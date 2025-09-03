Termal ilçesi Akköy köyünde bulunan Ülküm Sitesi’nde ve çevresinde yaşayan vatandaşların yardımıyla sitenin hemen yanında bulunan alanda 2004 yılında cami yapıldı. İbadethaneye de Ülküm Camisi adı verildi. 2005 yılında caminin bir kısmının içinde bulunduğu parseli satın aldığını söyleyen bir vatandaş ise arazisine kaçak cami yapıldığı iddiasıyla konuyla ilgili hukuki süreç başlattı.

Belediye de caminin yıkılması için yazı gönderdi

Termal Belediyesi de caminin yapımını üstlendiği iddiasıyla Ülküm Sitesi yönetimine caminin yıkılmasıyla ilgili yazı gönderdi. Yazıda, "3013 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın bir bölümü tecavüzlü olan cami binasının hangi izinle yapıldığının araştırılması talep edilmiştir. Belediyemizce konu Termal İlçe Müftülüğü’ne sorulmuş, İlçe Müftülüğü ilgi ibadethane ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı sisteminde herhangi bir kayıt bulunmadığını bildirmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu cami binasının site yönetiminiz Belediyemizden herhangi bir izin alınmadan kaçak yapıldığı ve önemli bir bölümünün 30 parsele tecavüzlü olduğu tespit edilmiştir. İzinsiz yapılan cami binasının yıkım işlemlerinin en geç 30 (otuz) gün içerisinde site tarafından yapılması aksi takdirde belediyemizce 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. kapsamında işlem yapılacağı hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim" denildi.

"Cami arsası önceden park alanıydı"

Site yöneticisi Mehmet Özbey ise söz konusu caminin yapıldığı dönemde imar planlarında park alanı olarak plana işli olduğunu ve bu nedenle de bölge halkının ihtiyacı olan caminin yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Burada cami yapılırken arsa gözükmüyor. Caminin yanında, bulunduğu yerde park alanı olarak gösteriliyor. Burayı alan kişi duyumlarıma göre, 2010’da arsayı almış. 2004’te cami yapılmış, müftülükten izin alınmış. Bu zamana kadar kaç yıl oldu neredeydi? Belediyenin bunda bilgisi var. Resmi olarak elimizde herhangi bir evrak yok. Burada herhangi bir yerde bir çivi çaksan, çalışma yapsan bir saat içinde belediye zabıtaları gelirler."

"Vatandaş arsayı aldığında cami üzerinde vardı"

Arsayı alan vatandaşın bunu aldığı sırada caminin arsa üzerinde bulunduğunu dile getiren Özbey, "Sen 2010 yılınca bu araziyi alırken bu cami vardı. Bu cami varken, müftülüğün de belediyenin de bilgisi var fakat elimde belediye ile ilgili resmi bir evrak yok" dedi. Caminin yıkılmasını istemediklerini dile getiren Özbey, "Belediye 2 hafta önce Ülküm Sitesi yönetimine bir yazı göndermiş. Bir ay içinde bu camiyi yıkmazsanız size ceza keseceğiz diye" dedi.

"Belediye bizi suçluyor, müftülük haberim yok, iznim yok diyor. Cami benim değil"

Atanmış imamı olmayan camide merkezi sistemden ezan okuduğunu dile getiren Özbey, şunları kaydetti:

"Halka diyorsun ki 1 ay içinde camiyi yıkmazsan size ceza keseceğim. Nasıl olur da halkın yapmış olduğu camiyi Ülküm Sitesi’ni muhatap olarak göstererek ’camiyi yıkın’ diyor. Camiyi halk yapar, yıkamaz. Madem yıkacaksanız buyurun gelin kendiniz yıkın. Benim bunun yıkma gibi bir şansım yok. Belediye bizi suçluyor, müftülük ’haberim yok, iznim yok’ diyor. ’Cami benim değil’. Nasıl oluyor 27-30 senedir, cami yapılırken herkes tarafından bilinen bir şeydi. Halk bakmış ki park alanı olarak gözüküyor, park da kamu alanı orada cami yapmışlar. Müftülüğün bilgisi var. O zaman kim belediye başkanıydı bilmiyorum, gelmiş görmüş, namaz kılmışlar. Müftülükten yazı alınmış."