Zafer Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı, İlçe Başkanı Serkan Tetikel ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında, Başkan Taban’ın sıcak karşılaması ve misafirperverliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Zafer Partisi heyeti, görüşmenin verimli geçtiğini ve İnegöl’ün geleceğine dair önemli konuların ele alındığını belirtti. Görüşmede ayrıca iş birliği imkanları değerlendirildi.

Zafer Partisi, İnegöl'ün kalkınması ve halkın refahı için her zaman yapıcı bir tutum sergileyeceklerini ve Belediye Başkanı Alper Taban ile uyum içinde çalışacaklarını ifade etti.

Zafer Partisi, kendilerini kabul eden ve misafirperverliği ile ağırlayan Belediye Başkanı Alper Taban’a teşekkür ederek, İnegöl’ün geleceği için el birliğiyle çalışmayı sürdüreceklerini kamuoyuna duyurdu.