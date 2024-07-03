Zafer Partisi İnegöl İlçe Başkanı Serkan Tetikel, CHP Belediye Başkan Adayı Ali Doğan'ın UEFA'nın Bozkurt işareti hakkında açtığı soruşturmaya destek vermesine sert tepki gösterdi. Tetikel, bu durumun büyük bir hayal kırıklığı yarattığını ve Türk milletinin sembollerine saygısızlık olarak algılandığını belirtti.

Tetikel, "Ali Doğan'ın bu tutumu, Türklüğü yermek ve Türk halkının milli duygularını incitmek olarak görülmektedir," dedi. Ayrıca, CHP İnegöl İlçe Başkanı'nın bu konuda sessiz kalmasının ve halkın hassasiyetlerine duyarsız davranmasının daha da üzücü olduğunu vurguladı.

"Türk milletinin bu kadar önemli bir sembolüne yönelik saldırılara sessiz kalmak, adeta Türk halkıyla dalga geçmek anlamına gelmektedir," diyen Tetikel, CHP'nin bu tutumunu eleştirerek, partinin halkın milli değerlerine sahip çıkan bir tavırdan uzaklaştığını ifade etti.

Tetikel, CHP'nin Türk milletinin sembollerine ve değerlerine saygı duymayan bu tür davranışlara karşı sessiz kalmaması gerektiğini belirtti. "Milletimizin milli ve manevi değerlerini koruma ve yüceltme sorumluluğunu unutmamalıdır," dedi. Serkan Tetikel, CHP yönetimini ve tüm yetkililerini, milli değerlerimize sahip çıkmaya ve halkın duygularını incitmeyen bir tutum sergilemeye davet etti.