Uyuşturucu ticareti iddialarıyla ilgili önemli bir adım atıldı. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik istihbarat çalışmaları başlattı. Bu çerçevede belirlenen hedef adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 33 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, operasyon esnasında 2 adet hassas terazi bulundu ve bu teraziler de delil olarak ele alındı. Emniyet yetkilileri, gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmasının ardından soruşturmanın daha da derinleştirileceğini ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelede kararlılıkla ilerleyeceklerini belirtti. Muğla ilinde gerçekleştirilen bir operasyonda, uyuşturucuyla mücadelede ilgili birimlerin etkin çalışmalarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.