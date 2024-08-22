Bursa sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD), belediye başkanlarını ziyaretleri kapsamında Karacabey Belediye Başkanlığı’na seçilen Fatih Karabatı ile Bursa'nın en eski belediyelerinden olan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır’ı makamında ziyaret edildi.BURSA (İGFA) - Karacabey ile Orhaneli belediye başkanlarının makamlarında gerçekleşen ziyarete BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ile BUSİAD Genel Sekreteri Erol Alakoç katıldı.

Karacabey'deki ziyarette Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçenin tarım ağırlıklı yapısının bilindiğini ama turizm potansiyelinin de güçlü olduğunu ifade etti. Başkan Karabatı, longoz ormanları ve Karacabey Boğazı ile Eskikarağaç’ın çok bilinen turizm yerleri olduğunu söyledi. Tarımsal üretimin Karacabey için çok önemli olduğunu da kaydeden Karabatı, BUSİAD Başkanı Küçükkayaların “Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen Bursa” çalışmasının da önemli olduğunu kaydetti.

Öte yandan 1888’de belediye olan ve o günden beri yerel yönetim geleneğini sürdüren Orhaneli Belediyesi’ne gerçekleşen ziyarete de Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır’ın makamında gerçekleşen ziyarette, Orhaneli ve dağ ilçelerinin genel sorunları konuşuldu.

Başkan Tayır, 7-8 Eylül'de gerçekleştirilecek Orhaneli Karagöz Şenlikleri hakkında bilgi verirken, BUSİAD Ailesini de davet etti. Tayır, Orhaneli’nin tarım ve turizm potansiyeli hakkında da BUSİAD heyetini bilgilendirirken, Sadağ Kanyonu, termal ve rafting imkanları ile doğa turizminin Orhaneli için özel bir yeri olduğunu ve yatırımcılara açık olduklarını kaydetti.

Tayır, Bursa yerleşim tarihini bilinenin ötesinde on binlerce yıl önceye dayandığının ispatı olan mağara resimleri ve ve taş aletlerler nedeniyle Şahinkaya Mağarası’nın da Orhaneli sınırları içinde olduğunu da kaydetti.

BUSİAD Başkanı Küçükkayalar da Nilüfer Çayı’nın temiz akması için kamuoyu oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti. Başkan Küçükkayalar, Bursa’nın dağ ilçelerini unutmamak gerektiğini, buralardaki potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek, Tayır’a “Sanayi, Tarım ve Turizm İle Gelişen Bursa” çalışmasından bahsetti.

Ziyaretin sonunda BUSİAD Başkanı Küçükkayalar, başkanlara günün anısına Derviş Fincan Seti hediye etti.