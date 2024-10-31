Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından(X) yaptığı açıklama göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleşen operasyon kapsamında 6 kişi, 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere gözaltına alındı.

Operasyon, Büyükçekmece merkezli olarak Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerindeki 8 farklı adrese ve 4 araca eş zamanlı baskınlarla düzenlendi. Yapılan aramalarda 2 ton 203 kilogramı talk pudrasına emdirilmiş, 1 ton 79 kilogramı sıvı, 233,5 kilogramı kristal halde olmak üzere toplam 3 ton 515 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca baskınlarda, 188 kilogram ara kimyasal madde, 3 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi, bir dedektör ve yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası da bulundu.