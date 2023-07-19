Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın çekildiği Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'e mektup gönderdi. Zelenskiy, mektubunda Rusya'nın anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahıl Anlaşması'nın Rusya olmadan da devam edebileceğini belirtti ve "Rus çılgınlığından korunmalıyız" dedi. Anlaşmanın uzatılmamasıyla ilgili olarak Rusya'dan açıklama gelmiş ve Rusya'nın anlaşmadan çekildiği duyurulmuştu.

Zelenskiy'nin sözcüsü, Rusya'nın anlaşmadan çekilmesine rağmen Ukrayna'nın tahıl ihracatını sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca Zelenskiy'nin sözcüsü, Türkiye'nin Tahıl Koridoru'nu kullanmaları durumunda hazır olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Körfez turu öncesi yaptığı açıklamalarda, Putin ile görüşeceğini ve Tahıl Koridoru ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Özetle, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, Rusya'nın çekildiği Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesi için Erdoğan ve Guterres'e mektup gönderdiği ve Tahıl Anlaşması'nın Rusya olmadan da sürdürülebileceğini belirttiği bildirildi. Rusya'nın anlaşmadan çekilmesinin ardından Ukrayna'nın ihracatı sürdürmeye hazır olduğu ve Türkiye'nin Tahıl Koridoru'nu kullanmaları durumunda hazır olduklarının ifade edildiği aktarıldı.