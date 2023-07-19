Korkunç aile katliamı davasında, 4 kişilik bir ailenin öldürülmesiyle ilgili davanın 3. duruşması bugün görüldü. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tahliye talebini üçüncü kez reddederek, sanığın 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Olay, Güner ailesinin çiftçilik ve besicilikle uğraştığı Elmalı köyünde meydana gelmişti. Mart 2022'de, kooperatiften gelen görevliler, ailenin köy meydanındaki toplama merkezine süt getirmediğini fark ederek telefonla iletişim kurmaya çalıştı. Ancak aileye ulaşamayınca, görevli tarafından yönlendirilen bir kişi eve gitti ve Anıl Güner'in (26) cesedini açık kapının hemen önünde buldu. Eve giren köylüler, Mehmet Güner'in (55) yatak odasında, eşi Filiz Güner'in (47) mutfakta ve aynı adı taşıyan babası Mehmet Güner'in (76) evin bahçesinde ölü bedenleriyle karşılaştı. Soruşturma sonucunda, Anıl Güner'in yüzü kesici bir aletle kesildikten sonra 6 mermiyle vurulduğu, Mehmet Güner'e evin içinde tek el ateş edildiği, eşi Filiz Güner'in müdahale etmesi üzerine darp edilip başından tek el ateş edilerek öldürüldüğü ve dede Mehmet Güner'in sırtından 2 mermiyle öldürüldüğü belirlendi.

Daha sonra, olayla bağlantılı olduğu düşünülen Berk Erdoğan isimli bir kişi gözaltına alındı. Berk Erdoğan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine yerleşmiş biri olarak Elmalı köyünde bulunduğu sırada yaptığı kaza sonucu yaralanmıştı. Polis, Erdoğan'ın üzerindeki yara izlerinden şüphelenerek gözaltına aldı ve daha sonra Uzunköprü'ye getirdi. Erdoğan, ifadesinde olay günü köyde bulunmadığını ve olaydan haberi olmadığını iddia etti. Ancak Erdoğan'ın Çorlu'daki evinde yapılan aramada bin mermi, boş şarjörler ve kanlı elbiseler bulundu. Ayrıca Erdoğan'ın ayakkabılarında ve içinde cam kırıkları olduğu tespit edildi. İncelemeler sonucunda Erdoğan'ın olay günü köyde olduğu, ayrıca olay yerindeki DNA izlerinin de ona ait olduğu belirlendi.

Davanın 5. duruşması bugün Edirne Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Berk Erdoğan duruşmaya katılırken, öldürülen ailenin yakınları ve avukatları da hazır bulundu. Ailenin avukatları, Erdoğan'ın 4 kişiyi tasarlayarak öldürdüğünü ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca, sanığın eşi olan Cansu E.'nin de delilleri yok etmek suçundan cezalandırılması istendi. Berk Erdoğan ve avukatı, savcının mütalaasına karşı savunma yapabilmek için ek süre talep etti. Savcılık mütalaasında, sanık hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Mahkeme, Berk Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 7 Kasım Salı günü saat 10.40'a erteledi.