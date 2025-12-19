Akyazı’da altyapı çalışmaları tamamlanan güzergahlarda sıcak asfalt serimine başlandı.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürülen yol yenileme ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Akyazı ilçesine bağlı Altındere Osmanağa Mahallesi’nde, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yürütülen içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları tamamlandı.

Altyapı nedeniyle bozulan yollarda üstyapı çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akyazı Belediyesi ile koordineli olarak mahallenin bin 500 metrelik ana güzergahını sıcak asfaltla kaplıyor.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolun vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.