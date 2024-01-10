Senenin ilk Grand Slam Turnuvası Avustralya Açık Elemeleri’nde mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, 2. tura yükseldi.

Melbourne’da gerçekleşen Avustralya Açık Elemeleri’nde kariyerinde ilk kez yer alan 21 yaşındaki Zeynep Sönmez, ilk turda karşılaştığı Çinli tenisçi Xiaodi You’yu 7-5, 6-2’lik setlerle yenerek kariyerinin ilk slam galibiyetini elde etti.

Zeynep, elemelerin 2. turunda 13 numaralı seri başı Sırp raket Olga Danilovic ile karşılaşacak. Kariyerinde 93 numaraya kadar yükselen Danilovic elemelerin ilk turunda Iryna Shymanovich’i 6-2, 6-0 mağlup etti.

Zeynep Sönmez - Danilovic karşılaşması yarın TSİ 08.00’de başlayacak.