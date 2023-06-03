Zeytinburnu Belediyesinin gençlere sporu sevdirmek için hayata geçirdiği Kış Spor Okulları’nın kapanış töreni Buz Adası’nda gerçekleştirildi. Programda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Çocuklarımızın bu yaşlarda spora olan ilgilerini, yeteneklerini, kabiliyetlerini keşfetmek, onların hayatına dokunmak çok kıymetli” dedi.

Zeytinburnu Belediyesi, gençlere sporu sevdirmek ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla bu sene de Kış Spor Okulları organizasyonunu gerçekleştirdi. 5 Ekim ile 7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Kış Spor Okulları’nda 5-16 yaş arası öğrenciler basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, binicilik, yüzme, jimnastik ve buz pateninden oluşan 10 branşta eğitim gördü.

Kış Spor Okulları çerçevesinde 15 farklı spor tesisinde, 45 uzman eğitmen eşliğinde 3 bin 522 farklı çocuğa eğitim verildi. Haftanın 2 günü 1’er saatlik eğitim alan öğrenciler, eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladı. Kış Spor Okulları’na katılan çocuklara eşofman takımı ve çanta ücretsiz olarak dağıtıldı. Kış Spor Okulları’nın kapanış programı Zeytinburnu Buz Adası’nda gerçekleştirildi. Programa, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan, öğrenciler ve velileri katıldı. Kış Spor Okulları’nda başarı gösteren öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edildi.

“Zeytinburnu’ndan 3 bin 500 çocuğumuz ilgi gösterdi”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu’nda yaz ve kış spor okulları neredeyse gelenekselleşmiş sayılır. Bu yıl Ekim ayında 10 farklı branşta başlayan Kış Spor Okulumuza Zeytinburnu’ndan 3 bin 500 çocuğumuz ilgi gösterdi. Bir süre sonra yaz programı açacağız. Bunları çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın bu yaşlarda spora olan ilgilerini, yeteneklerini, kabiliyetlerini keşfetmek, onların hayatına dokunmak çok kıymetli. Çocuklarımıza sporda, kültür-sanatta, müfredat dışında desteklememiz lazım” diye konuştu.

“Burada milli sporcular yetişecek”

Spor faaliyetlerinin artırılarak sürdürüleceğini ifade eden Arısoy, “Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük buz pistindeyiz. Burası milli sporcular yetiştirecek. Yine okçuluk, yüzme, basketbol, karate gibi branşlarda da milli sporcular yetiştireceğiz. En önemlisi, çocukların bu yaşta bu sporlarla tanışması. Biz başlangıç eğitimini veriyoruz. İnşallah geri kalanını çocuklarımız, velilerimiz, kendileri yetiştirecekler” diye konuştu.