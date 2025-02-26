Zeytinburnu’nda Ramazan geleneği bu yıl da sürüyor. Bereket, bolluk ve huzur ayı olan Ramazan’ı düzenlediği yardım ve kültürel organizasyonlarla renklendiren ve Zeytinburnunulara Ramazan geleneğini yaşatan Zeytinburnu Belediyesi, özellikle yardıma muhtaç aileler için evlere kadar ulaştırılan sıcak yemek servisi, erzak yardım kolileri ve iftar saatinde yolda kalan vatandaşlara mobil ikram aracında sıcak çorba ikramıyla dikkat çekiyor. Bunların yanı sıra Ramazan boyunca teravih namazından sonra camilerde sıcak salep ikramı da devam ediyor. Ramazan akşamlarını renklendirmek isteyenler ise mahya geleneğinden ilham alınarak ışıklandırılan 58. Bulvar Caddesi’ni turlayıp, Zeytinburnu Kültür Sanat’ta düzenlenen söyleşi, konser ve çocuk etkinliklerinden oluşan Zeytinburnu’nda Ramazan programlarını takip edebilecekler.

Aşevinde yemekler ihtiyaç sahiplerine çorbalar ise yolda kalanlara

Zeytinburnu Aşevi bu Ramazan ilçe genelindeki 191 haneye, haftanın 7 günü boyunca 320 kişilik sıcak yemek servisi gerçekleştirecek. Mobil İkram Aracı vasıtasıyla her gün iftar saatinde yolda kalan bin 900 vatandaşa oruçlarını açmaları için sıcak çorba ikramı yapacak. Öte yandan Millet Kıraathaneleri’nde öğrenciler için çorba ikramı da devam edecek. Teravih namazından sonra ise camilerde yine 7 gün olmak kaydıyla, her gün 9 bin vatandaşa sıcak salep takdim edilecek.

Zeytinburnu Kültür Sanat’ta Ramazan etkinlikleri

Ramazan geceleri ise Zeytinburnu Kültür Sanat’ta renklenecek. Zeytinburnu’nda Ramazan konseptiyle çeşitli konser, söyleşi ve çocuk etkinliklerinin düzenleneceği Zeytinburnu Kültür Sanat’a Ramazan ayı boyunca; Nihat Hatipoğlu, Mustafa Karataş, Serdar Tuncer, Dursun Ali Erzincanlı, Ömer Karaoğlu, Mustafa Sevim, Sedat Uçan, Sertaç Abi İle Ramazan Yolculuğu, Burak Sezen ve Nurullah Genç gibi isimler konuk olacak.