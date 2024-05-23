Zeytinburnu’nda 10 katlı binada çıkan yangın paniğe yol açtı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Zeytinburnu Merkez Efendi Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 10 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak kontrol altına aldı. Yangın esnasında binada yaşanan panik itfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından sona erdi. Yangın esnasında yaşanan panik anlarını ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını Emniyetli Hayat Derneği Başkanı Zahrettin Çelik görüntüledi.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.