Olay dün saat 17.00’ da Zeytinburnu Çırpıcı Yolu B Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş arkadaşları, yabancı uyruklu 31 yaşındaki Esad Aladalbe’den 2 gündür haber alamadı. Endişelenen arkadaşları Esad Aladalbe’nin evine gelip, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kişinin cansız bedeni yatakta hareketsiz halde buldu. Aladalbe’nin cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı.



“Polisler, koçbaşı ile kapıyı açtılar”

Mahalle sakini Birol Bayram, “Ölen kişiye Cuma gününden beri ulaşamamışlar. İş yeri sahipleri, dün kapısını çalmışlar, ulaşamamışlar. Polisler, koçbaşı ile kapıyı açtılar, iddiaya göre arkadaş kalp krizi geçirip ölmüş. 9 yıldır da burada yaşıyormuş. Herhangi bir sıkıntısı da yokmuş. Yabancı uyruklu biri, ailesine bakıyormuş. Dün savcı geldi, arkadaşın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Daha önce görmüştüm, merhabamız vardı” dedi.

Esad Aladalbe’nin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: İHA