Şair Mehmet Akif Ersoy’un şiirinden, Ali Rıfat Çağatay’ın bestelediği kayıp “Köse İmam Opereti” Brüksel’de, müzisyen ve araştırmacı Hüseyin Kıyak tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Eser, dün Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde bestelenişinin 100. yılında sahnelendi.

Şair Mehmet Akif Ersoy’un yakın dostu olan besteci Ali Rıfat Çağatay’ın “Köse İmam Opereti” adlı eserinin varlığı biliniyor ancak notalarının tamamına ulaşılamıyordu. El yazması eser, müzisyen ve araştırmacı Hüseyin Kıyak tarafından Brüksel’de, Ali Rıfat Çağatay’ın öğrencileri olan merhum Enise Can ve Fulya Akaydın’ın evrakı arasında bulundu ve yurda getirildi. 25 Aralık 1923’te Ali Rıfat Çağatay tarafından Mehmet Akif Ersoy’un sözleri üzerine bestelenen bu operet, tam 100 yıl sonra Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi. Programa, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, şair ve yazar Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz ve birçok vatandaş katıldı. İstiklal Marşı, Bülbül, Ordunun Duası gibi eserlerin icra edildiği program aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy’un doğumunun 150. yıl dönümünde de sahnelenmiş oldu.

“Tam 100 yıl aradan sonra ‘Kayıp Operet’ bu akşam Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde sahne alacak”

Programda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bu akşam Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezimiz çok önemli bir kültür sanat olayına ev sahipliği yapıyor. Tam 100 yıl aradan sonra ‘Kayıp Operet’ bu akşam Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde sahne alacak. Mehmet Akif’in Köse İmam şiiri, merhum Ali Rıfat Çağatay tarafından bestelenmiş. Bu bestenin varlığını biliyorduk fakat kayıptı. Hüseyin Kıyak Bey bunu Ali Rıfat Bey’in varislerinden buldu ve onu sahneye uyarladı. Bu akşam ilk gösteriminde birlikteyiz. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Merakla opereti birazdan dinleyeceğiz. Başta Hüseyin Kıyak Bey olmak üzere sahneye konulmasında emeği geçen herkese Mehmet Akif Kültür ve Sanat Vakfına bu akşam ilk gösterimi şereflendiren bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık. Tam 100 yıl aradan sonra bu operetin burada sahnelenmiş olması bizim için nasip. Bu vesileyle Mehmet Akif’e tekrar rahmet diliyoruz. Ali Rıfat Çağatay’a tekrar rahmet diliyoruz” dedi.

“Muhteşem bir olay”

Programla ilgili konuşan seyircilerden Aynur Giyim, “Muhteşem bir olay. Eski musikimizin hayata geçmesi, bugünün dönemine taşınabilmesi. Değerli hocalarımız ve Hüseyin Kıyak, Profesör Nilgün Doğrusöz gibi çok çalışan kişiler var. Heyecanla seyrediyoruz ve çok takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı.