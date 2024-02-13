Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde üretilen zeytinyağı sabununun şifa kaynağı olduğu kaydedildi. Sabunculuğun baba mesleği olduğunu anlatan Cem Canpolat, zeytinyağı sabununun faydalarının saymakla bitmediğini söyledi.

Burhaniye’de zeytin ve zeytinyağının yanı sıra zeytinyağı sabunu da ilgi görüyor. Zeytinyağı sabununu kendisinin yaptığını anlatan Cem Canpolat, “Yöremizde zeytinyağı sabunu yapımı dedelerimizden ninelerimizden gelmektedir. Körfez zeytinyağı çok kalitelidir. Dolayısıyla sabunumuz da kaliteli olmaktadır. Ben sabunu kaynatmadan yapıyorum. Böylelikle kalitenin daha da arttığını düşünüyorum. Zeytinyağı sabunu, cildi nemlendirir ve parlatır. Yaşlanmayı geciktirir. Kırışık oluşumunu önler. Sivilce ve gözenek oluşumunu engeller. Cilt problemlerinde iyileşmeye yardımcı olur. Kepeği ve saç dökülmesini önler. Bu sabunun kilosunu 259 liradan satıyoruz” diye konuştu.