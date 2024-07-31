Kocaeli’de yaşayan zihinsel engelli Ramazan Baydar’dan (31) dünden bu yana haber alınamıyor. Aile, otogardan biletsiz şekilde bindiği otobüsle İstanbul’a gittiği öğrenilen Baydar’ın hayatından endişe ediyor.

İzmit’te ikamet eden Ramazan Baydar, dün sabah saatlerinde evden çıkarak taksiye bindi. Baydar’ın, otogardan biletsiz şekilde bindiği otobüsle İstanbul’a gittiği belirlendi. Ramazan Baydar’dan dünden bu yana haber alamayan ailesi ise hayatından endişe ederek, durumu polise bildirdi. Bir vatandaşın tesadüfen çektiği görüntülerde Ramazan Baydar’ın otobüste olduğu görülüyor. Polis ve ailesi her yerde Ramazan Baydar’ı arıyor.

"Firma, kardeşimi İstanbul’da indirdiklerini söylemiş"

Kardeşinin zihinsel engelli olduğunu söyleyen Umut Durmuş Baydar, "Dün saat 11.30 sıralarında evden çıkarak taksi ile İzmit Otogarı’na gitmiş. Daha sonra otobüslere binmeye çalışmış ve indirilmiş. Bir firmanın aktarmalı seferine binip biletsiz şekilde otobüsle İstanbul’a gitmiş. İstanbul’da indiği söyleniyor. Kardeşimi İstanbul’da bulan kişilerin bize haber vermesini rica ediyorum. Polisler firmayı arayıp kardeşim hakkında bilgi aldılar. Firma, kardeşimi İstanbul’da indirdiklerini söylemiş" dedi.

"Bu sefer gitti ve bir daha eve gelmedi"

Umut Durmuş Baydar, Ramazan Baydar’ın daha önce de birkaç kez evden habersiz şekilde çıktığını söyleyerek, "Daha önce de sıkılınca, sinirlenince evden kaçıyordu ama 15-20 dakika en fazla bir saat içinde bulunuyordu. Tanıdık akrabaların evine veya dükkana gidiyordu. Bu sefer gitti ve bir daha eve gelmedi. Bunun üzerine polise kayıp başvurusu yaptık. Kardeşimi görenlerin polise ihbar etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.