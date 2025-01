Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, makamında basın açıklaması yaptı. Çelik, "Malumunuz 2024 yılında tarımda bitirdik. 2024 yılı bizim açımızdan pek iyi olmadı ama biz hep sezona bakıyoruz İnşallah yeni sezonda her şey çiftçilerimizin hayrına olur. Baktığımız zaman 2025 yılında değerlendirecek olursak kar yağmaması bizim için şu anda barajların göletlerin suyu dolu ama önemli olan ormanlardaki karın olması. Bir iki sefer kar yağdı. Ormanda ne kadar kar yağarsa katlaya katlaya gidiyor. Onun erimesi uzun sürüyor, bu sefer de ürünlerimiz kurumuyor. Dolayısıyla Boğazköy Barajı'na kadar göletlerimi su sıkıntısı yaşamıyor” diye konuştu.

Çelik, “Bu sene buğday üretiminde büyük bir artış olduğunu size söyleyebilirim. Buğday ovada özellikle 2 ürüne de olanak sağladığı için, fiyat beklentimiz var. Bu sene yine her sene olduğu gibi çiftçilerimizi mağdur ettirmeyeceğiz özel sektöre. Yine buradan söyleyeyim ÇKS'lerimiz bitti. 2024 yılının 31 Aralık son ÇKS kayıtlarının yapılması 4150 çiftçi ÇKS kayıtlarını yayınladı bu demek oluyor ki 4150 çiftçi sahada çalışıyor anlamına geliyor. Tabi o kadar gelen gelemeyen o kadar ilan ettiğimize rağmen muhtarımızın söylediği o günü kaçırıp da yaptıramayan çiftçilerimiz var onlar da mağdur oluyorlar. Çiftçimiz şu anda genelde budamadalar başka şehirlere de budamaya gidiyorlar. Kışı boş geçirmemek adına 1500 lira 2000 liraya kadar yevmiye alıyorlar. Sakarya-Bilecek Bursa'nın her yerine. Zamanında biliyorsunuz ilçe tarım, Halk eğitim müdürü yapmış olduğumuz budama kurslarından sertifika alan çiftçilerimiz özellikle budamacılar kış günü boş geçirmeden geçiriyorlar bunlar onlar için iyi bir şey. Şimdi 19 Şubat'ta traktör muayenelerimiz başlayacak. Yaklaşık 2.000 tane traktörün muayenesini gerçekleştireceğiz bu anlamda. Bunu zaten çiftçilerimiz biliyor Ben yine de bir hatırlatmış olayım dedim.”

YA BÖYLE BİR KANUN OLUR MU?

“Mera komisyonu Tarım Bakanlığının almış olduğu bir karar doğrultusunda, köylerimizde bulunan meralara küçükbaş ve büyükbaş hayvan olarak para alması gerektiği ile ilgili bir kanun çıktı. Ya böyle bir kanun olur mu? Şimdi cumhurbaşkanımız insanlara kırsalda tutalım diyor bu kanun nasıl bir kanun ki sütü zaten para yatmıyor ama sütünü süt ürünlerinin fiyatından değerlendiriyoruz. Şimdi et fiyatları yükseliyor diyorlar bu nasıl bir mantık. Bunun bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Meraların ıslah edilmesini istiyoruz. Birçok mera gezdirebilirim size. Diken dolmuş meralar. Bunlar yetmiyor. Bir de meraya girdiği zaman çiftçiler para ödeyecek böyle bir şey yok. Hayvan üreticilerimiz para ödeyecekmiş bunun düzeltilmesini istiyorum arkadaşlar. Bu sadece Bursa'ya mahsus bir durum değil tüm Türkiye'de . Ama bu kanunlar batıda uygulanır genellikle bazı yerlerde uygulanmaz. Onun için düzeltilmesini istiyoruz. Hayvan üreticilerimizin zor durumda bırakılmasını istemiyoruz. İnsanlar zor şartlar altında hayvan üreticiliği yapıyorlar. Kimileri hayvanlarını götürüyorlar zaten başka bir meraya gidiyorlar. Başka bir köyün merasına orada da para ödüyorlar bizim coğrafyamızda özellikle Uludağ'ın etekleri boydan boya her tarafta hayvan otlatmaya müsait yerler var. Yani ben de şimdi 50 tane hayvan olsa bir yere gitsem para ödeyeceğim. Zaten zor şartlarda şimdi köyde adam kendi köyünde de bu de mi hayvanını parayla otlatsın? Bunun derhal tarım Bakanlığı bir an önce gözden geçirip düzeltilmesini istiyorum. Yapılacak şeyler milletten para almak değil meraların ıslah edilmesidir.”