Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur’unda Edirnespor ile Çorluspor 1947 karşı karşıya geldi. Mücadelede Çorluspor 1947, 2-1’lik skor ile Edirnespor’u mağlup ederek tur atladı.

Hakemler: Ertuğrul Yolcu, Nimet Altunkıran, Kenan Gürsel

Edirnespor: Baver Kuçkar, Tayfun Kırca, Serhat Emirler (Selim Şahin dk. 46), İsmail Karakaş (Mustafa Karaman dk. 58), Abdulsamet Kırım, Haydar Deniz (Abdussamet Yılmaz dk. 46), Uğur Ayhan, Ahmet Keleş, Ahmet Baykal, Fevzi Can Bozkuş (Atakan Serin dk. 77), Uğurcan Bekçi

Yedekler: Furkan Keleş, Ümitcan Ekşi, Eray Ertorun, Furkan Kara, İsmail Bakkal, Emre Gürsel Hürca

Teknik Direktör: Ayhan Dinç

Çorluspor 1947: Emre Şanal, Enver Ayyıldız, Doğukan Çınar, Hüseyin Ayan, Sertaç Kayatekin, Muhammet Burak Balcı, Serdar Öz, Kerim Deler (Gökhan Çamur dk. 64), Burak Toker (Enes Yıldırım dk. 90+1), Koray Ege Sağım (Miraç Aslan dk. 46, (Abdülsamet Çoban dk. 90+5), Necati Önal

Yedekler: Selçuk Özüsade, Umut Uysal, Mert Yılmaz, Muhammet Enes Artarslan, Tamer Öztürk, Samed Özturan,

Teknik Direktör: Erdal İşkar

Goller: Abdulsamet Kırım (dk. 83) (Edirnespor), Burak Toker (dk. 27), Necati Önal (dk. 86) (Çorluspor 1947)

Sarı kartlar: Abdulsamet Kırım, İsmail Karakaş, Uğur Ayan (Edirnespor), Serdar Öz, Burak Toker, Enver Ayyıldız (Çorluspor 1947)