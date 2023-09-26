Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen olayda, evlilik dışı ilişkiden doğan 2 günlük bir kız bebeğin öldürülüp fındık bahçesine gömüldüğü iddiasıyla yargılanan 27 yaşındaki Bilge Ç., tutuksuz yargılandığı davada savcının mütalaasını açıkladı. Savcı, Bilge Ç.'nin kasten öldürme eyleminin olmadığını, bebeğin kesin ölüm nedeninin tespit edilememesi ve yaşadığı zor durum nedeniyle bebeği gizlemek zorunda olduğunun anlaşıldığını belirterek, cezalandırılmasına yer olmadığını ve beraatini talep etti.

Olay, Karşıyaka Mahallesi'nde 12 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşti. Bilge Ç., evlilik dışı bir kız çocuğu dünyaya getirdi ve daha sonra bebeğin rutin sağlık kontrolleri için aile hekimine götürüldü. Ancak Bilge Ç., bebeğini kayıp ettiğini iddia ederek polise başvurdu. Polis, bebeğe dair herhangi bir iz bulamayınca soruşturmayı derinleştirdi ve Bilge Ç.'yi gözaltına aldı. Bilge Ç., sorgusunda bebeği fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti, ve arama sonucunda bebeğin cesedi bulundu. Bilge Ç., "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Soruşturma sırasında bebeğin biyolojik anne ve babasının Bilge Ç. ile ilişkisi olduğu DNA testi sonucu tespit edildi. Ancak bebeğin ölüm nedeni, cesedin ileri derecede çürüdüğü için belirlenemedi.

Bilge Ç., "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandı. İlk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak bu duruşmada delillerin toplanması, suçun vasfının değişme ihtimali, ve tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.

İkinci duruşmada, bebeğin babası da tanık olarak ifade verdi. Bebeğin babası, Bilge Ç. ile bir hafta boyunca görüştüklerini ve cinsel ilişkiye girdiklerini ancak Bilge Ç.'nin hamile olduğunu söylemediğini belirtti. Bilge Ç.'nin üst kat komşusu ise sürekli evde olduğunu ve çatıdan herhangi bir ses duymadığını ifade etti.

Bilge Ç.'nin babası da kızının hamile olduğunu bilmediğini ve tarımsal faaliyetlerle uğraşırken uzun süre köyde bulunduğunu söyledi. Anne de kızının hamile olduğunu bilmediğini ve ilişkisini bilmediğini ifade etti.

Tanıkların ifadelerinin ardından savcı, Bilge Ç.'nin kasten öldürme eylemi olmadığını, bebeğin ölüm nedeninin tespit edilememesi ve yaşadığı zor durum nedeniyle cezalandırılmasına gerek olmadığını belirterek beraatini istedi.

Dava, 12 Ekim'e ertelendi.