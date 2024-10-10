Amatör Spor Haftası kapsamında Balıkesir Valiliği himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Zirvedeki Sporcu Buluşmaları” söyleşi programı, gençlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Balıkesir Lisesi Konferans Salonu’nda moderatörlüğünü Beden Eğitimi Öğretmeni Volkan Ali Bozdemir’in üstlendiği panelde, uluslararası başarılarıyla tanınan olimpiyat sporcuları gençlerle bir araya geldi. Etkinlikte, güreşte iki kez Dünya Şampiyonu ve yedi kez Avrupa Şampiyonu unvanına sahip milli sporcu Yasemin Adar, Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda çeyrek finale çıkarak 5’incilik elde eden milli boksör Esra Yıldız Kahraman ve +73 kg taekwondo kategorisinde Paris 2024 Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanan milli sporcumuz Nafia Kuş Aydın, gençlere deneyimlerini aktardı.

Sporcular, amatör spordaki başarı hikayelerini ve bu yolda verdikleri mücadeleleri samimiyetle paylaşarak, motivasyon kaynaklarını nasıl bulduklarını anlattılar. Gelecekteki hedeflerine ulaşmak için gençlere ilham verici tavsiyelerde bulunan sporcular, etkinliğe katılan öğrencilerin spor alanındaki ilgilerini artırmayı hedeflediler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Her yıl Ekim ayında düzenlediğimiz Amatör Spor Haftası etkinlikleriyle, sporun geniş kitlelere ulaşmasını sağlamayı ve herkesin spor yapma fırsatını elde etmesini hedefliyoruz. Değerli sporcularımızın gençlerimize örnek olması, onların ilham kaynağı olmaları son derece önemli. Son yıllarda ilimizde spor kültürünün gelişmesi ve gençlerde spor sevgisinin artması konusunda kaydedilen ilerleme umut verici. Bu tür etkinlikler, sporun daha da büyümesine katkı sağlayacak ve gençlerimizin spora olan ilgisini pekiştirecektir. Sporcularımıza ve gençlerimize başarılar dileyerek, bu buluşmaların devam edeceğini ve spor alanında yeni fırsatlar sunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi belirtmek isterim. Bu tür etkinliklerin, Balıkesir’de spor kültürünün gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.