Büyükşehir’in düzenlediği etkinlikte bir araya gelen kadın çiftçiler, Kocaeli’nin yarım asırlık hayali olan Kartepe teleferiği ile eşsiz bir deneyim yaşadıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda bir araya gelen kadın çiftçiler, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi’ni ziyaret etti, Kartepe teleferiği ile Derbent’ten Kuzuyayla’ya yolculuk yaparak güzel bir gün geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen programda bir araya gelen 100 kadın çiftçi, önce Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi (TABİP) kapsamında İzmit’te kurulan Distilasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

DİSTİLASYON MERKEZİ ZİYARETİ

Kocaeli’de tarım ve hayvancılık yapan kadın çiftçiler, TABİP kapsamında hasadı yapılan biberiye, tıbbi nane ve melisadan (oğul otu) oluşan tıbbi ve aromatik bitkilerden uçucu yağların elde edildiği ve bu ürünlerin kozmetik, ilaç ve takviye gıda sektöründe kullanıldığı Distilasyon Merkezi’ndeki işleyiş hakkında SekaPark A.Ş yetkililerinden bilgi aldı.

TELEFERİK İLE EŞSİZ DENEYİM YAŞADILAR

Daha sonra çiftçiler, Kocaeli’nin 50 yıllık rüyası olan Kartepe teleferiği ile Derbent’ten Kuzuyayla’ya uzanan zirve yolculuğunda eşsiz bir deneyim yaşadı. Derbent’ten teleferikle zirveye çıkan ve Kartepe’nin doğal güzelliklerini görme imkânı bulan kadın çiftçiler, Kuzuyayla Tabiat Parkı’na uzanan keyifli yolculukta eşsiz manzarayı kuşbakışı seyrederek, bu anı ölümsüzleştirdi.

TÜRKİYE’NİN EN GÜVENLİ TELEFERİĞİ

Hizmete girdiğinden bu yana yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken ve Türkiye’deki en güvenli teleferik hatları arasında yer alan Kartepe teleferiği ile güzel bir gün geçiren kadın çiftçiler, son olarak Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda gezinti yaptı.

KADIN ÇİFTÇİLERDEN TAM NOT

Kartepe teleferiği ile güvenli bir şekilde yaptıkları yolculuk sürecince doğal güzellikleri seyrederek eşsiz bir deneyim yaşadıklarını dile getiren kadın çiftçiler, böylesine güzel bir organizasyonu düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. İzmit Solaklar Mahallesi’nde hayvancılık yapan Gül Ataman, hayvanların yemini kendi bahçelerinde arpa, buğday ve mısır yetiştirerek sağladıklarını belirterek, “Tahir Büyükakın Başkanımız sayesinde mazot, gübre, tohum başta olmak üzere çok büyük destekler alıyoruz. Tıbbi ve Aromatik Distilasyon tesislerini gezdik. Çok ciddi emek harcanmış. Teleferikle Kartepe’de güzel bir gezi yaptık. Çiftçilik yorucu iş, zaman da bulamıyorduk böyle gezilere. Çok iyi geldi bize. Dinlenme ve güzel bir gün geçirme imkânı bulduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.