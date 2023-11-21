AK Parti İnegöl Teşkilatı’nın çeşitli kademelerinde görev yapmış geçmiş dönem ilçe başkan yardımcısı Dr. Mehmet Serdar Nalcı, aday adaylığını açıkladı. Nalcı, bugün ilçe teşkilatına dosyasını sunarak resmi başvurusunu yaptı.

Başvuru sonrasında açıklamalarda bulunan Serdar Nalcı şu ifadeleri kullandı;

“Sevdamız İnegöl derdimiz İnegöl diyerek yola çıkıyoruz. Yaklaşık 3 yıl boyunca AK Parti İnegöl ilçe teşkilatımızda ilçe başkanımız Sn. Mustafa Durmuş’un başkanlığında çoğunluğu sosyal politikalar birimi başkanlığı olmak üzere çeşitli birimlerde ilçe başkan yardımcılığı görevinde bulundum. İnegöl Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfında mütevelli heyeti üyesi, MÜSİAD İnegöl’de iki dönem yönetim kurulu üyesi, İnegölspor’umuz da 2 dönem basın sözcüsü olarak görev aldım. İnegöl’ümüzde birçok sivil toplum kuruluşunda aktif üyeliğim devam etmektedir. Kısacası İnegöl’ümüzün siyaseti, bürokrasisi, sanayicisi, sporseveri ve İnegöl halkı ile her ortak paydada bulunduk, bulunmaya da devam edeceğim.”

ADAY ADAYLIĞIMI AÇIKLIYORUM

“Gözümün nuru güzel şehrimiz İnegöl’ümüz için AK Partimizden belediye başkan aday adaylığımı açıklıyorum. Seçim sürecinin memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Davası olmayanın sevdası olmaz. Sözleriyle gönlümüze taht kuran, hizmet ve dava adamı kıymetli Cumhurbaşkanımızın dava ve yol arkadaşı olmayı rabbimden diliyorum.”

ŞEHRİMİZE HİZMET EDEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN

“Şehrimizin kalkınması için gece gündüz çalışan ve bu günlere gelmesinde emeği olan geçmiş dönem milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve AK Parti il ve İnegöl ilçe teşkilatlarımıza canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Kadim şehrimize hizmet eden herkesten Allah razı olsun.”

PARTİMİZ DAVA PARTİSİDİR

“Sözlerime son verirken Özellikle belirtmek isterim, AK Parti bir menfaat partisi değildir. AK Parti bir dava partisidir. Adaylık verilsin veya verilmesin kurulduğu günden bugüne kadar her türlü zor şartlar altında partimizin, milletvekillerimizin ve başkanlarımızın yanında ve destekçisi olduk. Bundan sonraki süreçte partimizin yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Aday adaylığımızın İnegöl’ümüz ve İnegöllü hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”