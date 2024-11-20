Türkiye'nin en büyük entegre ev tekstili üreticilerinden Zorluteks, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Kalite Kongresi’nde “İnsan” kategorisinde “İyi Uygulama Ödülü” ile onurlandırıldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin en büyük entegre ev tekstili üreticilerinden biri olan Zorluteks, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından düzenlenen ve kalite alanında Türkiye’nin en köklü organizasyonlarından biri olan Kalite Kongresi’nde önemli bir başarıya imza attı. Şirket, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri kapsamında “İnsan” kategorisinde “İyi Uygulama Ödülü”nü alarak insan odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımını bir kez daha taçlandırmış oldu.

Zorluteks’in bu ödülü kazanmasında, insan hakları, çeşitlilik, kapsayıcılık, adil ücretlendirme, çalışan sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda hayata geçirdiği güçlü çalışmalar belirleyici oldu.

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Paydaş Kapitalizmi Metrikleri'ne dayanan ödül değerlendirme sürecinde, “Yönetişim, Gezegen, İnsan ve Refah” başlıkları altında titiz bir denetim gerçekleştirildi. Özellikle “İnsan” kategorisinde, Zorluteks’in çalışanlarının memnuniyeti ve gelişimi için yürüttüğü uygulamalar dikkat çekti. Üç gün süren detaylı saha denetimlerinde, bağımsız uzmanlar Zorluteks’in sürdürülebilirlikteki kararlılığını ve başarılarını tarafsız bir şekilde değerlendirdi.