YÖK, Türkiye’de yükseköğretimde atılacak yeni adımları içeren "2030’a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası"nı yarın kamuoyuna sunacak. Yol haritasının öne çıkan başlıklarını değerlendiren YÖK Başkanı Erol Özvar, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde eğitim süreleri konusunda yoğun tartışmaların devam ettiğini belirtti.

Başarılı öğrenciler ise eğitimlerini 3 yılda tamamlayabilecek.

Yükseköğretim alanında başarılı olan öğrencilerin daha kısa sürede üniversitelerini bitirmelerini arzu ettiklerini ve ilerleyen dönemde bu konuya ilişkin yeni çalışmalar başlatacaklarını aktaran Özvar, şöyle konuştu:

"Üniversitelerimizde arzu eden öğrencilerimiz başarılı olduğu takdirde daha kısa süre içerisinde yani 3 yılda bitirebilecekleri bir düzenlemeyi gerçekleştireceğimizi paylaşmayı arzu ederim. Burada hiç şüphe yok ki Türkiye'deki yükseköğretim kalite standartlarından asla taviz vermeden bunu yapmak isteyeceğimizi de bu vesileyle dile getirmek isterim. Bunun ayrıntılarını inşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız."